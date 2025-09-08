ЦИК установила порядок следования кандидатов в избирательном бюллетене

В список вошли в общей сложности 23 политформирования — 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
- партия «Действие и солидарность» (PAS);
- партия «Демократия дома» (Democrația Acasă);
- партия «Коалиция за единство и благополучие» (CUB);
- независимый кандидат Андрей Нэстасе;
- партия «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE);
- независимый кандидат Олеся Стамате;
- Европейская социал-демократическая партия (PSDE);
- Национальная молдавская партия (PNM);
- Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, Сердца и Будущего Молдовы;
- избирательный блок «Альтернатива»;
- партия Respect Moldova;
- избирательный блок «Вместе» (Împreună);
- партия «Лига городов и сообществ» (LOC);
- партия «Альянс за объединение румын» (AUR);
- независимый кандидат Виктория Сандуца;
- партия «Альянс Moldovenii»;
- партия «Великая Молдова» (Moldova Mare);
- «Блок национального единства»;
- партия «Новый исторический выбор» (NOI);
- Либеральная партия;
- партия «Христианско-социальный союз Молдовы»;
- независимый кандидат Татьяна Крецу;
- «Наша партия».
Кроме того, утвержден образец и текст избирательного бюллетеня, который будет использоваться, в том числе, для реализации права голоса по почте.
Уже в понедельник, восьмого сентября, в 10.00 в Центральной типографии Кишинева начнется печать бюллетеней для голосующих по почте. Всего для этих целей будет изготовлено более 2600 бюллетеней. Для голосования по почте больше всего зарегистрировалось избирателей в США (1399 человек), далее следуют Канада (682), Швеция (166), Финляндия (121), Норвегия (109), Австралия (57), Исландия (38), Япония (14), Корея (13) и Новая Зеландия, где примут участие в голосовании семь избирателей.
В Молдове впервые было применено голосование по почте на президентских выборах и республиканском конституционном референдуме осенью 2024 года. Тогда смогли проголосовать граждане республики, проживающие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.
Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из них только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования.