ЦИК установила порядок следования кандидатов в избирательном бюллетене

КИШИНЕВ, 8 сент — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы на утвердила порядок следования электоральных конкурентов в избирательном бюллетене на парламентских выборах.

Источник: Sputnik.md

В список вошли в общей сложности 23 политформирования — 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.

  • партия «Действие и солидарность» (PAS);
  • партия «Демократия дома» (Democrația Acasă);
  • партия «Коалиция за единство и благополучие» (CUB);
  • независимый кандидат Андрей Нэстасе;
  • партия «Альянс либералов и демократов за Европу» (ALDE);
  • независимый кандидат Олеся Стамате;
  • Европейская социал-демократическая партия (PSDE);
  • Национальная молдавская партия (PNM);
  • Патриотический избирательный блок социалистов, коммунистов, Сердца и Будущего Молдовы;
  • избирательный блок «Альтернатива»;
  • партия Respect Moldova;
  • избирательный блок «Вместе» (Împreună);
  • партия «Лига городов и сообществ» (LOC);
  • партия «Альянс за объединение румын» (AUR);
  • независимый кандидат Виктория Сандуца;
  • партия «Альянс Moldovenii»;
  • партия «Великая Молдова» (Moldova Mare);
  • «Блок национального единства»;
  • партия «Новый исторический выбор» (NOI);
  • Либеральная партия;
  • партия «Христианско-социальный союз Молдовы»;
  • независимый кандидат Татьяна Крецу;
  • «Наша партия».

Кроме того, утвержден образец и текст избирательного бюллетеня, который будет использоваться, в том числе, для реализации права голоса по почте.

Уже в понедельник, восьмого сентября, в 10.00 в Центральной типографии Кишинева начнется печать бюллетеней для голосующих по почте. Всего для этих целей будет изготовлено более 2600 бюллетеней. Для голосования по почте больше всего зарегистрировалось избирателей в США (1399 человек), далее следуют Канада (682), Швеция (166), Финляндия (121), Норвегия (109), Австралия (57), Исландия (38), Япония (14), Корея (13) и Новая Зеландия, где примут участие в голосовании семь избирателей.

В Молдове впервые было применено голосование по почте на президентских выборах и республиканском конституционном референдуме осенью 2024 года. Тогда смогли проголосовать граждане республики, проживающие в США, Канаде, Норвегии, Швеции, Финляндии и Исландии.

Парламентские выборы в Молдове пройдут 28 сентября. ЦИК откроет в день голосования 2274 избирательных участка, из них только 12 будут предназначены для жителей левобережья Днестра. За рубежом будет работать 301 пункт для голосования.