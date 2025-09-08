ЦИК установила порядок следования кандидатов в избирательном бюллетене

Уже в понедельник, восьмого сентября, в 10.00 в Центральной типографии Кишинева начнется печать бюллетеней для голосующих по почте. Всего для этих целей будет изготовлено более 2600 бюллетеней. Для голосования по почте больше всего зарегистрировалось избирателей в США (1399 человек), далее следуют Канада (682), Швеция (166), Финляндия (121), Норвегия (109), Австралия (57), Исландия (38), Япония (14), Корея (13) и Новая Зеландия, где примут участие в голосовании семь избирателей.