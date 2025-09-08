Рогов: Число желающих отправить войска на Украину резко сократилось

Количество стран, которые намерены отправить свои войска на Украину, резко поубавилось, несмотря на появление «коалиции желающих». Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
— Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем, — отметил политик.
Рогов добавил, что европейские государства сразу же отказались от идей президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину. Размещение западного военного контингента на украинской территории будет расценено как провокация, на которую Россия даст жесткий ответ, передает его слова РИА Новости.
Украинский президент Владимир Зеленский 4 сентября заявил, что появление армии стран Европы на территории республики «неизбежно» в рамках гарантий безопасности. В тот же день глава Франции объявил, что 26 стран — участниц «коалиции желающих» выразили готовность участвовать в отправке войск на Украину.