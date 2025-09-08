Рогов: Число желающих отправить войска на Украину резко сократилось

Количество стран, которые намерены отправить свои войска на Украину, резко поубавилось, несмотря на появление «коалиции желающих». Об этом в понедельник, 8 сентября, сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.