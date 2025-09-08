Ричмонд
Новое министерство создадут в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем ежегодном послании народу Казахстана анонсировал создание нового министерства, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Акорда

Президент сообщил, что следует ускорить принятие Цифрового Кодекса.

"На основе масштабной цифровизации и активного внедрения технологии искусственного интеллекта мы должны осуществить модернизацию экономики. В качестве первого шага следует ускорить принятие Цифрового кодекса.

Данный документ должен определить ключевые направления цифровизации, включая искусственный интеллект, платформенную экономику, использование больших данных и другие аспекты.

Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления c многократным повышением ее прозрачности, эффективности, человекоцентричности", — сообщил Токаев.

Кроме того, президент сообщил, что на базе действующего профильного министерства нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития, которое должен возглавить специалист в ранге заместителя премьер-министра.

«Перед правительством ставится задача обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики. В целях повышения конкурентоспособности Казахстана мы должны пересмотреть подходы к нашей работе. С учетом сказанного хочу остановиться на следующих ключевых задачах», — резюмировал глава государства.