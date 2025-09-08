Кадыров назвал Трампа давним поклонником Владимира Путина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что на самом деле лидер Соединенных Штатов Дональда Трампа является давним поклонником президента РФ Владимира Путина. Его комментарий приводит РИА Новости.
Политик считает, что Трамп использовал встречу на Аляске как предлог, чтобы наконец-то увидеться с главой российского государства.
«Вообще я считаю, что Трамп — давний фанат и поклонник Владимира Владимировича, который на данный момент является единственным мировым лидером в полном смысле этого слова», — высказался Кадыров.
Он добавил, что и другие мировые лидеры тоже стремятся устроить встречу с Владимиром Путиным.
Ранее Дональд Трамп заявил о намерении в ближайшие дни провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным. По имеющейся информации, одной из основных тем их беседы станет кризисная ситуация на Украине.