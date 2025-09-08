Создать госфонд цифровых активов предлагает Токаев

Сегодня в Казахстане банковские активы и капитал в среднем в несколько раз прибыльнее, чем в развитых странах. Это обусловлено тем, что отечественным банкам выгоднее вкладываться в низкорисковые инструменты, чем в кредитование экономики. Данный вопрос не раз поднимали депутаты и эксперты.