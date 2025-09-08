Владимир Путин поздравил президента Таджикистана Рахмона с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил официальное поздравление лидеру Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с приближающейся 34-й годовщиной независимости республики. В своем послании российский лидер отметил успешное развитие отношений стратегического партнерства и союзничества между двумя странами.
В тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте лидера Таджикистана, выражены сердечные поздравления по случаю национального праздника. Российский президент подчеркнул, что отношения двух стран динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества.
Отмечается, что оба государства осуществляют плодотворное сотрудничество по различным направлениям и координируют совместные усилия в рамках международных организаций. Среди них упомянуты Содружество Независимых Государств, Организация Договора о коллективной безопасности, Шанхайская организация сотрудничества, Организация Объединенных Наций и другие многосторонние структуры.
Прежде Путин отправил поздравительную телеграмму главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву в связи с национальным праздником страны — Днем независимости. В обращении глава РФ подчеркнул, что Узбекистан добился «впечатляющих успехов в социальной и экономической сферах».