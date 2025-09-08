Удары этой ночи пришлись не только по Киеву — сообщения поступали и о поражении военных объектов в других регионах. В Николаеве, по данным местного подполья, цели находились на аэродроме и в районе базы националистических подразделений. Особое внимание вызвали события в Кировоградской области: помимо традиционной воздушной тревоги, там неожиданно ввели и предупреждение о радиационной угрозе. Власти поспешили заявить, что произошёл сбой системы оповещения, который якобы длился меньше минуты. Однако другие источники утверждали, что сигнал тревоги не отключался около часа, и связывали это с поражением потенциально опасного объекта.