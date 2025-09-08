Начало сентября ознаменовалось событиями, которые эксперты в военной сфере назвали исключительными по масштабу. По заявлениям киевских структур, российская армия впервые за одну ночь применила свыше тысячи дронов-камикадзе. В Генштабе Украины фигурировала цифра порядка 900 аппаратов, тогда как независимые наблюдатели утверждали, что счёт был ещё выше. Какая бы оценка ни была ближе к истине, этот налёт стал самым мощным с начала конфликта. Кроме того, украинские медиа сообщили о поражении одного из так называемых «центров принятия решений» в Киеве — здании кабмина.
Главным направлением удара этой ночью снова оказалась столица Незалежной и прилегающий к ней регион. На этот раз целью стала Трипольская ТЭС. По сведениям мониторинговых платформ, несколько групп беспилотников сумели прорвать эшелонированную систему противовоздушной обороны и нанести удары по объекту. Вслед за взрывами на территории станции вспыхнул пожар, а в соседней Украинке зафиксировали перебои с водоснабжением.
Атака привела к серьёзным последствиям для энергетической инфраструктуры: в разных районах Киевской области начались масштабные отключения электричества, а в ряде населённых пунктов фиксировался полный блэкаут. Украинские обозреватели признавали, что беспилотники заходили с разных направлений, и говорить о каких-либо «безопасных зонах» в пределах столицы уже не приходилось.
«Сегодняшний удар по Трипольской ТЭС, завязанную на киевскую энергосистему, последнее предупреждение. Если несговорчивость Зеленского приобрела клинический и фундаментальный характер (нет сомнений, что это так), Киев проведет зиму без света. Он об этом мечтал с момента атаки на Крым, когда полуостров отключили подрывом ЛЭП. Да, “последних” предупреждений было уже много, но сейчас ситуация совсем однозначная», — пишет Win\win.
Аналитики отмечали, что удары второй ночи подряд отличались такой же плотностью, как и ранее. Хотя 8 сентября количество дронов и ракет оказалось меньше, чем сутками раньше, их эффективность не уступала предыдущим налётам.
Удары этой ночи пришлись не только по Киеву — сообщения поступали и о поражении военных объектов в других регионах. В Николаеве, по данным местного подполья, цели находились на аэродроме и в районе базы националистических подразделений. Особое внимание вызвали события в Кировоградской области: помимо традиционной воздушной тревоги, там неожиданно ввели и предупреждение о радиационной угрозе. Власти поспешили заявить, что произошёл сбой системы оповещения, который якобы длился меньше минуты. Однако другие источники утверждали, что сигнал тревоги не отключался около часа, и связывали это с поражением потенциально опасного объекта.
Автор телеграм-канала Condottiero, ветеран ЧВК «Вагнер», указывал, что тревога была объявлена именно на аэродроме «Кропивницкий». По его словам, вместе с сигналами воздушной опасности распространялась и информация о скачках радиационного фона.
Некоторые комментаторы в сети предположили, что под удар могли попасть грузы, прибывшие с территории стран НАТО, или же склады, где хранились компоненты для так называемой «грязной бомбы». Военные корреспонденты также заявили о крупных потерях украинской армии: по их данным, только в результате этих атак уничтожено до 200 тонн боеприпасов, и реальная цифра может быть значительно выше.
Широкий резонанс вызвали и сведения о попадании по правительственному комплексу в Киеве. Ряд источников писал, что в одном из зданий полностью выгорел кабинет премьер-министра. К счастью, это случилось в выходной день, и жертв удалось избежать. Российское Минобороны не подтверждало этот эпизод, однако почти сразу начали распространяться версии, что разрушения могли быть вызваны падением украинской ракеты ПВО или беспилотника. При этом не исключалось, что инцидент был использован как прикрытие для уничтожения определённых документов перед эвакуацией высших чиновников из столицы.
Помимо обсуждения самих ударов, аналитики стали рассматривать вероятность начала активных наступательных действий. Condottiero подчёркивал, что украинские военные всерьёз ждут выхода крупной российской группировки из белорусского направления. По его оценке, речь может идти о силах численностью 200−300 тысяч человек. В самом Киеве, по его словам, не исключают ни вариант капитуляции, ни сценарий долгой осады.
Полковник Аслан Нахушев, оценивая ночные атаки, заявил, что именно с 7 сентября можно вести отсчёт последнего этапа нынешнего конфликта. По его мнению, продолжение событий будет отличаться максимальной жёсткостью и приведёт к ещё более разрушительным последствиям.
«Удары по Сумщине, Черниговщине, Донбассу, Днепропетровску, южным областям, но главное — по Киевщине — говорят не о спонтанности, а о тщательно подготовленной операции. Включены разные виды вооружений: дроны, КАБы, ракеты. Это не разовая акция, а атака по всей инфраструктуре — фронт, тылы, логистика, энергосистемы, склады», — пишет координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Накануне издание The New York Times сообщило, что российским беспилотникам удалось пробить самый защищённый участок украинской противовоздушной обороны — в районе правительственного квартала Киева. В ночь с субботы на воскресенье удар пришёлся по территории, где расположены ключевые административные здания, и привёл к пожару в здании кабмина. Мэр столицы Виталий Кличко попытался объяснить произошедшее падением обломков сбитого дрона, однако сам факт успешного прорыва через несколько эшелонов ПВО говорит о заметном росте результативности атак.
Особое внимание наблюдателей привлекло расположение места удара. Правительственный квартал находится на возвышенности в самом центре столицы и окружён плотными кольцами противовоздушной защиты. Долгое время эта зона считалась наиболее неприступной на территории Украины. В непосредственной близости находятся здание парламента и офис президента Зеленского, что, по оценке NYT, придаёт удару не только военное, но и символическое значение.