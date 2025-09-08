Путин внес в Госдуму проект о денонсации Европейской конвенции о пытках

Россия официально объявила недействительными свои обязательства.
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Согласно тексту законопроекта, Россия официально объявляет недействительными свои обязательства по Европейской конвенции от 26 ноября 1987 года, а также по протоколам №?1 и №?2 к ней, подписанным 28 февраля 1996 года в Страсбурге. Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания была принята Советом Европы в 1987 году. Документ предусматривает создание Европейского комитета по предупреждению пыток, члены которого могут посещать места лишения свободы в странах-участницах для мониторинга соблюдения стандартов обращения с заключенными.
Денонсация международного договора — это официальный отказ государства от ранее взятых на себя обязательств. После вступления в силу закона Россия перестанет быть стороной Европейской конвенции по предупреждению пыток, а также протоколов к ней. В пояснительной записке говорится, что Россия с 2023 года не представлена в Европейском комитете по предупреждению пыток. Причина — блокировка Советом Европы процесса избрания нового члена от России.