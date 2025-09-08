Жителям Воронежской области напомнили о днях голосования на этой неделе

Местные жители отдадут свои голоса за кандидатов в депутаты:
Воронежской облДумы;
Воронежской горДумы;
Нововоронежской горДумы;
в Совет народных депутатов (СНД) Каширского района;
в СНД Лискинского района;
в СНД Каширского района;
в СНД городских и сельских поселений;
глав городских и сельских.
Кроме того, состоятся дополнительные выборы в органы местного самоуправления региона.
В Избиркоме Воронежской области в понедельник, 8 сентября, уточнили, что всего состоится 384 избирательных компаний. Число распределяемых мандатов — 3679.
С сегодняшнего дня пройдут следующие электоральные мероприятия:
В 00:00 пятницы, 12 сентября, предвыборная агитация прекращается.