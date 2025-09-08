Ричмонд
Жителям Воронежской области напомнили о днях голосования на этой неделе

В Воронежской области пройдет голосование с пятницы по воскресенье, 12, 13 и 14 сентября.

Источник: Reuters

Местные жители отдадут свои голоса за кандидатов в депутаты:

Воронежской облДумы;

Воронежской горДумы;

Нововоронежской горДумы;

в Совет народных депутатов (СНД) Каширского района;

в СНД Лискинского района;

в СНД Каширского района;

в СНД городских и сельских поселений;

глав городских и сельских.

Кроме того, состоятся дополнительные выборы в органы местного самоуправления региона.

В Избиркоме Воронежской области в понедельник, 8 сентября, уточнили, что всего состоится 384 избирательных компаний. Число распределяемых мандатов — 3679.

С сегодняшнего дня пройдут следующие электоральные мероприятия:

В 00:00 пятницы, 12 сентября, предвыборная агитация прекращается.