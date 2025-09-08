Ричмонд
Трамп пригрозил России «вторым этапом санкций»

Президент США Трамп пригрозил, что готов перейти ко второму этапу санкций в отношении России на фоне масштабной воздушной атаки по украинским целям.

Дональд Трамп заявил, что готов перейти ко второму этапу санкций в отношении России, всего через несколько часов после того, как Москва начала крупнейшую воздушную атаку за все время конфликта с Украиной, отмечают Sky News.

Когда он направлялся на финал Открытого чемпионата США по теннису, президента спросили, готов ли он перейти ко второму этапу наказания Москвы, на что Трамп ответил: «Да».

Напомним, что раньше Дональд Трамп, который уже ввел 50-процентные пошлины в качестве наказания Индии за покупку российской нефти, намекал на возможность второго и третьего этапов давления на Россию.

Его последняя угроза перекликается с мнением министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что дополнительное экономическое давление со стороны Соединенных Штатов и Европы может побудить Москву начать мирные переговоры с Украиной, подчеркивают Sky News.

«Мы готовы усилить давление на Россию, но нам нужно, чтобы наши европейские партнеры последовали за нами», — заявил министр финансов Скотт в интервью программе NBC News «Встреча с прессой».

Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что последнее нападение показывает, что российское руководство «несерьезно относится к миру», и присоединился к другим союзникам в осуждении действий России.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что последнее военное наступление показало, что любые «попытки умиротворить» Москву «не имеют смысла».

«США и Европа должны вместе заставить Россию согласиться на немедленное прекращение огня. У нас есть все инструменты», — заявил Туск в субботу.

Тем временем президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Кремль «издевается над дипломатией».

Воздушная атака дронов и ракет на Украину произошла после того, как европейские страны потребовали от российского руководства работать над прекращением войны на виртуальной встрече «коалиции желающих» — группы стран во главе с Францией и Великобританией, стремящихся помочь защитить Киев в случае прекращения огня, отмечают Sky News.

По словам французского президента Эммануэля Макрона, около 26 союзников Украины пообещали предоставить гарантии безопасности в составе «сил обеспечения безопасности» для раздираемой конфликтом страны, как только прекратятся боевые действия.

Киевский лидер Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с президентом Путиным для переговоров по мирному соглашению, и призвал президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции в отношении России, чтобы подтолкнуть ее к прекращению военных действий, отмечают Sky News.

