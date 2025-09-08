Путин внес в Госдуму РФ проект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственной думой РФ законопроект, который предусматривает денонсацию Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года. Текст представлен в электронной базе Госдумы РФ.
В документе отмечается, что необходимо денонсировать конвенцию, а также два протокола к ней от 4 ноября 1993 года, подписанные от имени России 28 февраля 1996 года.
Конвенция Совета Европы предусматривает внесудебный механизм по предупреждению жестокого обращения к лишенными свободы лицами. Отмечается механизм посещения отдельных стран членами Европейского комитета по предупреждению пыток.
Ранее Путин внес в Государственную думу РФ проект закона, который предусматривал денонсацию еще одной Конвенции Совета Европы — Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию.