Путин внес в Думу законопроект о денонсации конвенции по предупреждению пыток

Президент России Владимир Путин в понедельник, 8 сентября, внес на рассмотрение Госдумы законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

— Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года, — говорится в документе.

О выходе России из конвенции стало известно 25 августа: премьер-министр России Михаил Мишустин тогда подписал соответствующее постановление.

Мишустин также подписал распоряжение о денонсации соглашения с правительством Швеции об оперативном оповещении о ядерной аварии и об обмене информацией о ядерных установках. Документ, подписанный еще Советским Союзом в 1988 году в Стокгольме, теперь прекратил свое действие.

Кабинет министров также внес в ГД законопроект о выходе из Международного совета по исследованию моря. Соглашение, подписанное в 1964 году, объединяло 20 стран, включая Бельгию, Канаду, Данию, Эстонию, Финляндию, Францию, Германию и Исландию.