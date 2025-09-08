С его точки зрения, Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, скоро они не смогут финансово обеспечивать себя. Люди, управляющие этими государствами, не заботятся об интересах своих народов, поделился своим мнением Макгрегор. «Теперь эти же люди продвигают идею о том, что они должны выиграть войну на Украине. Полный абсурд!», — резюмировал бывший советник главы Пентагона.