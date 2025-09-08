Ричмонд
В США набросились на Макрона и Стармера из-за Украины

Политика президента Франции Эммануэля Макрона и британского премьера Кира Стармера, которая направлена на поддержку Украины, выглядит нелепой на фоне проблем в их собственных странах, заявил на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

С его точки зрения, Великобритания и Франция становятся неплатежеспособными, скоро они не смогут финансово обеспечивать себя. Люди, управляющие этими государствами, не заботятся об интересах своих народов, поделился своим мнением Макгрегор. «Теперь эти же люди продвигают идею о том, что они должны выиграть войну на Украине. Полный абсурд!», — резюмировал бывший советник главы Пентагона.

На среду, 10 сентября, во Франции намечено проведение масштабных акций под лозунгом «Заблокируем все». Жители республики собираются выступить против мер бюджетной экономии нынешнего правительства премьер-министра Франсуа Байру. Ранее французские СМИ писали о том, что, по информации внутренней разведки, на протесты могут выйти сто тысяч человек.

Вместе с тем Великобританию последние месяцы захлестывают анитимигрантские и пропалестинские протестные акции, которые в некоторых случаях перерастают в беспорядки.

