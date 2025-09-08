Иран потребовал снять санкции и поставил условие

Глава иранского МИД также утверждает, что, если Израиль попытается возобновить 12-дневную войну с Ираном, которую он вел в июне, ему придется обратиться за помощью к США, ссылаясь на зависимость Израиля от американской военной техники: «Израиль может представлять себя способным сражаться от имени Запада, но, как мы видели в июне, правда заключается в том, что мощные вооруженные силы Ирана вновь готовы и способны нанести поражение Израилю до такой степени, что он будет вынужден обратиться к “Дедушке” за спасением».