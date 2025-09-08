Иран потребовал снять санкции и поставил условие

Иран обменяет ядерный мониторинг на отмену санкций, заявил министр иностранных дел Исламской Республики. Сейед Аббас Арагчи считает, что европейские страны должны конструктивно взаимодействовать и не потворствовать «эксцессам Америки».
Тегеран готов заключить реальное и долгосрочное соглашение, которое включает строгий мониторинг и ограничения на внутреннее обогащение урана в обмен на отмену санкций, заявил иранский министр иностранных дел Сейед Аббас Арагчи.
Арагчи предупреждает: «Если эта короткая возможность изменить курс будет упущена, это будет иметь последствия, которые могут быть беспрецедентно разрушительными для региона и за его пределами».
Иран все еще надеется, что европейцев удастся убедить отложить отмену санкций в Совете безопасности ООН, утверждая, что Европа не выиграет от такого шага, поскольку это только оставит США за бортом переговоров по любой новой ядерной сделке, а Европу изолирует. Однако изнутри Ирана поступают противоречивые сигналы, отмечает The Guardian.
Министр Аракчи утверждает, что он добился прогресса в недавних переговорах с инспекторами ООН по вооружениям об условиях их возвращения на разбомбленные ядерные объекты Ирана, что является одним из предварительных условий, выдвинутых Европой перед тем, как отложить ответные меры.
Но иранский парламент, в котором преобладают консерваторы, все еще обсуждает законопроект, который потребует от Тегерана выйти из договора о нераспространении ядерного оружия, если санкции ООН будут восстановлены, что освободит Иран от всех требований о допуске инспекторов ООН по вооружениям в Иран и, таким образом, перекроет любой независимый доступ к его ядерным объектам.
Статья Арагчи в The Guardian звучит упреком традиционным европейским державам в отношении Ирана — Франции, Германии и Великобритании, призывая их объяснить, почему в их собственных интересах отказаться от роли посредников в многостороннем соглашении между Ираном и США и вместо этого «стать посредником в переговорах Америки». В прошлый четверг Арагчи встретился с главой внешнеполитического ведомства ЕС Кайей Каллас в Дохе.
Он утверждает, что европейские лидеры совершили огромную ошибку, если думают, что, проявив жесткость по отношению к Ирану, президент США Дональд Трамп перестанет рассматривать их как второстепенных игроков и даст им место на мировой арене.
Возвращение санкций ООН «только исключит эти три страны из будущих дипломатических процессов, что будет иметь широко распространенные негативные последствия для всей Европы с точки зрения ее авторитета и глобального положения», написал министр.
«Президент Трамп ясно дал понять, что рассматривает три европейские страны как второстепенных игроков, и это проявляется в отстранении Европы от вопросов, которые имеют жизненно важное значение для ее будущего, включая российско-украинский кризис. Посыл Вашингтона ясен: чтобы закрепиться, три страны должны продемонстрировать непоколебимую лояльность».
Глава иранского МИД также утверждает, что, если Израиль попытается возобновить 12-дневную войну с Ираном, которую он вел в июне, ему придется обратиться за помощью к США, ссылаясь на зависимость Израиля от американской военной техники: «Израиль может представлять себя способным сражаться от имени Запада, но, как мы видели в июне, правда заключается в том, что мощные вооруженные силы Ирана вновь готовы и способны нанести поражение Израилю до такой степени, что он будет вынужден обратиться к “Дедушке” за спасением».