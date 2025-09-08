4 дня бурил к свету: Неуязвимый российский танкист Бур «‎восстал» из могилы-блиндажа ВСУ

Ранее танкист ранее Док раскрыл детали героического сражения и чудесного спасения в серой зоне до прибытия российских штурмовых групп. Оказалось, что его танк был подбит, а солдаты заняли один из вражеских блиндажей, но были обнаружены. По ним вели огонь артиллерия и беспилотники. Тем не менее боец ВВС РФ выжил в тылу ВСУ, похудев на 25 килограммов.