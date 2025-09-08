4 дня бурил к свету: Неуязвимый российский танкист Бур «‎восстал» из могилы-блиндажа ВСУ

Бур провёл в заброшенном блиндаже ВСУ четыре дня, откапываясь из-под завалов. Командиры думали, что он погиб, но боец всё это время «бурил» себе путь на свободу. Выбравшись из-под завалов, танкист смог поймать связь и по рации сообщить, что жив. О невероятной истории спасения Бур рассказал спецкору RT Александру Пискунову.
Ранее танкист ранее Док раскрыл детали героического сражения и чудесного спасения в серой зоне до прибытия российских штурмовых групп. Оказалось, что его танк был подбит, а солдаты заняли один из вражеских блиндажей, но были обнаружены. По ним вели огонь артиллерия и беспилотники. Тем не менее боец ВВС РФ выжил в тылу ВСУ, похудев на 25 килограммов.