Евросоюз начал работать над 19-м пакетом санкций против России: что в него может войти

Politico: ЕК может подготовить новые санкции против РФ уже к концу недели.

Источник: Комсомольская правда

Представители Еврокомиссии уже начали свои консультации по санкциям против РФ с послами Евросоюза. Они могут подготовить новые предложения уже к концу недели. Об этом информирует газета Politico со ссылкой на заявления европейских дипломатов.

Отмечается, что по стандарту в перечень войдут способы по усилению контроля над энергетическим и финансовым секторами.

«Учитывая, что это 19 -й пакет, дипломаты не ожидают ничего принципиально нового, за исключением одного: запрета на реэкспорт в третьи страны», — говорится в материале.

По словам источников издания, новые меры направлены на предотвращение обхода санкций. Таким образом ЕС пытается не допустить переправления в РФ их товаров через другие страны.

При этом нынешнее сопротивление со стороны Венгрии и Словакии может затруднить принятие новых санкций, поскольку для этого необходимо единогласие. По мнению источников, США могут приложить к этому руку и надавить на государства, чтобы те согласились на условия ЕС.

Напомним, что российское правительство уже высказывало свою точку зрения насчет санкций. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Россия уж давно взрастила иммунитет от западных ограничений и смогла отлично адаптироваться к ним. Однако Москва все еще считает антироссийские санкции неправомерными действиями.

