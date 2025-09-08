В Европе оценили позицию Трампа по отношению к ЕС

В конце августа США и ЕС заключили невыгодное с точки зрения ряда европейских политиков и компаний торговое соглашение. Теперь в Европу американские промышленные товары ввозятся без пошлин, а европейские производители при ввозе своей продукции в США уплачивают 15% тариф. Американское издание Wall Street Journal обратило внимание, что в Европе растет недовольство торговой сделкой, заключенной Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.