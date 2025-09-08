В Европе оценили позицию Трампа по отношению к ЕС

Статья в американском СМИ посвящена изменению отношения Европы и США после вступления в должность президента Дональда Трампа, пишет «Лента.ру». Собеседники Politico признали, что позиция Белого дома с приходом нового главы кардинально поменялась. Если ранее Вашингтон рассматривал Брюссель как основного партнера, то сейчас США переориентировались на отстаивание собственных интересов.
«К настоящему моменту должно быть ясно, что Трамп не является и никогда не будет союзником [Европы]. Его Америка представляет собой огромный геополитический, экономический и культурный шок для Европы», — сообщается в статье.
Жозеп Боррель, Ги Верхофстадт, Доменек Руис Девеса считают, что Евросоюз превратился в раздробленную организацию, что привело к его ослаблению. Экс-чиновники выразили опасение, что объединение европейских стран в итоге окажется под протекторатом США, и констатировали, что авторитет Евросоюза существенно упал в последние несколько лет.
Напомним, с вступлением в должность президента США Дональда Трампа Вашингтон сменил позицию по ряду вопросов. Так, Белый дом объявил о снижении своего участия в коллективной военной защите Европы. Для замены военного потенциала Пентагона ЕС придется потратить 1 трлн долларов, по данным агентства Bloomberg.
В конце августа США и ЕС заключили невыгодное с точки зрения ряда европейских политиков и компаний торговое соглашение. Теперь в Европу американские промышленные товары ввозятся без пошлин, а европейские производители при ввозе своей продукции в США уплачивают 15% тариф. Американское издание Wall Street Journal обратило внимание, что в Европе растет недовольство торговой сделкой, заключенной Дональдом Трампом и Урсулой фон дер Ляйен.