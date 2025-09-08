Ричмонд
Путин внёс в Думу законопроект о денонсации Европейской конвенции против пыток

Законопроект о денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания направил в Госдуму президент России Владимир Путин. Текст документа опубликован в электронной базе парламента.

Источник: Life.ru

«Денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания от 26 ноября 1987 года и протоколы № 1 и № 2 от 4 ноября 1993 года к ней, подписанные от имени РФ в городе Страсбурге 28 февраля 1996 года», — говорится в документе.

Законопроект предусматривает выход России из Европейской конвенции о предотвращении пыток и связанных с ней протоколов, подписанных в 1996 году. В документе подробно указаны даты заключения конвенции и протоколов, а также намерение России официально прекратить своё участие в международном соглашении.

Ранее Правительство РФ предложило президенту Владимиру Путину денонсировать Европейскую конвенцию по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения и наказания. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.