В Севастополе бюллетени для выборов напечатали с секретной надписью

В Севастополе на выборах губернатора 2025 года ввели новую меру защиты бюллетеней от подделок. Как сообщила ТАСС председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова, на оборотной стороне бюллетеней появилась надпись, выполненная микрошрифтом.
«Микрошрифт имеет размер 200 микрон и не виден невооруженным глазом. Внешне он выглядит как красные полоски. Подделать такую надпись кустарным способом невозможно, а без неё комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), установленные на всех участках, не признают бюллетень действительным», — объяснила Фаустова.
По её словам, достичь такого уровня защиты можно только с помощью высокоточной типографской печати.
«В Севастополе это используется впервые. Насколько нам известно, в России это также нововведение. Центральная избирательная комиссия России признала необходимость такой степени защиты, и в этом году мы её тестируем», — отметила глава горизбиркома.
Впервые за последние годы бюллетени изготовили в самом регионе. Фаустова подчеркнула, что это важно для логистики и удобства.
Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя пройдёт с 3 по 11 сентября. Основные дни голосования — 12−14 сентября. На участках будут работать 187 участковых избирательных комиссий. Традиционно участки организованы в городской больнице № 1, на кораблях и судах. Также организованы 14 участков в Москве и 4 — для военнослужащих в зоне СВО.