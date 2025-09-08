В Севастополе бюллетени для выборов напечатали с секретной надписью

Досрочное голосование на выборах губернатора Севастополя пройдёт с 3 по 11 сентября. Основные дни голосования — 12−14 сентября. На участках будут работать 187 участковых избирательных комиссий. Традиционно участки организованы в городской больнице № 1, на кораблях и судах. Также организованы 14 участков в Москве и 4 — для военнослужащих в зоне СВО.