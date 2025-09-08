«Отрезвляющий душ» Путина резко поубавил число желающих отправить войска на Украину

«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона», — сказал Рогов.