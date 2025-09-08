Казахстанцы смогут выбрать название для первой АЭС

Буквально на прошлой неделе были утверждены состав конкурсной комиссии и положение о ее работе. Сегодня эта информация будет опубликована. Комиссия должна разработать порядок выбора названия станции. Мы предварительно определим ряд критериев, которые будут учитываться при выборе — популярность, культурно-историческая ценность, благозвучие и соответствие имиджу атомной отрасли.
По его словам, требуется пересмотреть механизмы, связанные с охраной авторских прав, исключить использование дискриминационных или культурно ограничивающих выражений.
Комиссия разработает соответствующее положение. Принципиальное решение — голосование будет проводиться открыто через площадку eGov Mobile. Каждый гражданин Казахстана сможет внести свое предложение по названию станции и оставить комментарий. До конца сентября мы проведем заседание комиссии для составления короткого списка названий, после чего определимся с окончательным вариантом на основе результатов конкурса.
Напомним, на встрече со школьниками — победителями и призерами международных предметных олимпиад глава государства предложил объявить страновой конкурс на лучшее название первой атомной электростанции (АЭС) в Казахстане.
8 августа 2025 года в поселке Улькен Алматинской области начались первые работы по проекту строительства АЭС — инженерные изыскания для выбора оптимальной площадки и подготовки проектной документации для строительства атомной электростанции большой мощности. Проект оценивается в 14−15 млрд долларов.
14 июня 2025 года Межведомственная комиссия определила наиболее оптимальными и выгодными предложения по строительству первой АЭС в Казахстане, полученные от российской компании «Росатом». Далее следуют предложения китайской China National Nuclear Corporation. Предложения французской Électricité de France’и корейской Korea Hydro & Nuclear Power расположились на третьем месте. Компания «Росатом» определена в качестве лидера международного консорциума по проекту строительства первой АЭС в Казахстане. Собственником, оператором и производителем уранового сырья, а также обладателем всех технологических процессов будущей атомной станции будет Республика Казахстан. Тариф на электроэнергию с будущей атомной АЭС будет напрямую зависеть от окончательной стоимости проекта, операционных затрат на эксплуатацию, стоимости привлеченных заемных средств и других параметров финансирования. Глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что при строительстве первой АЭС в Казахстане планируют использовать реакторы ВВЭР-1200 поколения «3+».
Китайская СNNC может стать лидером консорциума по строительству еще одной АЭС в Казахстане. Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином отметил, что Казахстан рассматривает «китайскую компанию CNNC в качестве надежного стратегического партнера по проекту строительства АЭС».
6 октября 2024 года в Казахстане состоялся референдум по строительству АЭС. По данным Центральной избирательной комиссии РК, в нем приняло участие 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме. Число граждан, проголосовавших за строительство атомной станции в РК, составило 5 млн 561 тыс. 937 человек или 71,12%.