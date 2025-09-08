Путин предложил депутатам денонсировать евроконвенцию по предупреждению пыток

Проектом федерального закона выдвигается предложение о денонсации Европейской конвенции по борьбе с пытками и протоколов № 1 и № 2 к ней, подписанных от имени Российской Федерации 28 февраля 1996 года в городе Страсбурге и ратифицированных 28 марта 1998 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.