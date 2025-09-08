Путин предложил депутатам денонсировать евроконвенцию по предупреждению пыток

Президент России Владимир Путин передал на рассмотрение в Государственную думу ФС РФ законопроект о денонсации Европейской конвенции по предотвращению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. Текст документа опубликован в электронной базе нижней палаты российского парламента.
Проектом федерального закона выдвигается предложение о денонсации Европейской конвенции по борьбе с пытками и протоколов № 1 и № 2 к ней, подписанных от имени Российской Федерации 28 февраля 1996 года в городе Страсбурге и ратифицированных 28 марта 1998 года, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В информационной базе уточняется, что 8 сентября документ был зарегистрирован и передан председателю Государственной думы.
25 августа 2025 года правительство РФ направило главе государства на рассмотрение предложение о денонсации Европейской конвенции по борьбе с пытками. Страна присоединилась к данной конвенции, будучи в составе Совета Европы. В соответствии с документом, именно Совет Европы осуществлял функции контролирующего органа.
Позднее положение дел прокомментировал заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности Андрей Луговой. По его словам, инициатива кабинета министров в значительной степени носит «технический характер». Причина заключается в том, что РФ вышла из Совета Европы после начала специальной военной операции на Украине.
