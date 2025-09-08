Стубб не поедет в США на встречу Трампа по Украине

Александр Стубб присутствовал на встрече Дональда Трампа с лидерами стран Европы и главой киевского режима Владимиром Зеленским в Белом доме 18 августа. Финский лидер тогда объяснил свое присутствие там протяженной границей Финляндии с Российской Федерацией, а также историческим опытом между двумя странами.