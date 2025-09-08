Владимира Зеленского намеренно подготовили и привели к власти на Украине, чтобы создать из страны антироссийский проект. Об этом в беседе с РИА Новости на полях ВЭФ-2025 заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Он отметил, что Зеленского внедрили во власть не для создания хороших условий и не для вступления Украины в Европейский союз.
«Зеленского подготовили и внедрили, подчеркиваю, в киевский режим и дали его возглавить. Это была такая долгоиграющая ситуация, которая была нацелена на создание “Антироссии” на фундаменте Украины», — уверен Сальдо.
Глава Херсонской области назвал Зеленского злым лидером, которому нельзя доверять.
Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевский режим ждет народная месть.