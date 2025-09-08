И вот, что касается, не такой уж «аполитичности» Интерпола. По крайней мере, для некоторых его участников. Известно, что примерно три года назад Украина, а затем и Британия предложили исключить Россию из Интерпола. Однако, если до этого многие санкционные инициативы проходили в Европе «на ура», к этой идее в мировом полицейском сообществе отнеслись, мягко говоря, сдержанно. Как ни печально для некоторых европейских «партнеров», Россия в Интерполе остается. В тот раз Генеральный секретариат Интерпола на своем сайте подчеркнул, что основополагающее значение для работы и существования организации имеет нейтралитет, особенно когда в конфликт вовлечены страны-члены. Согласно уставным документам Интерпола, «запрещается любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера», и, кроме того, «мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в конституции нет никаких положений о приостановлении или исключении страны-члена».