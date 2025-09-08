Давно не «телеграфный столб»: эксперт объяснил значение России для Интерпола в условиях санкций

Свой очередной день рождения Интерпол отметил в непростых условиях — как криминальных, так и международных. Собственно, именно международные условия порой мешают Интерполу исполнять свои сугубо аполитичные (как указано в законодательстве), исключительно полицейские обязанности.
В Вене 7 сентября 1923 года на Международном конгрессе криминальной полиции, созванном по инициативе тогдашнего шефа австрийской и венской полиции Иоганна Шобера, была учреждена Международная комиссия криминальной полиции со штаб-квартирой в той же Вене. Она была создана для борьбы с международными преступниками. Так появилась Международная организация уголовной полиции — Интерпол, хотя официально это название структура получила в 1946 году. Первым президентом Интерпола стал, естественно, все тот же Иоганн Шобер.
В 1930-х годах в рамках новой организации создаются специализированные отделы по борьбе с подделкой валюты, с мировой базой данных по преступникам. В 1935 году организация начала международное радиовещание. С 1938 года ее возглавлял австриец Отто Штейнхаль.
Увы, вскоре его сменил Рейнхард Гейдрих, второе после Гиммлера лицо в немецкой полицейской иерархии. А в 1942 году ее главой стал Эрнст Кальтенбруннер. (Печальная страница истории Интерпола, которая, не дай Бог, может повториться: этому способствуют Украина, Великобритания и ФРГ.) Кстати, именно из-за того, что к руководству организацией тогда пришли нацисты, большинство стран перестали участвовать в ICPО.
Но в 1946 году Бельгия взялась за возрождение организации. Новая штаб-квартира обосновалась в Париже. Прошли демократические выборы нового президента и Исполнительного комитета. В 1997 году ООН и Интерпол подписали соглашение о сотрудничестве, а в 2005 году был принят первый совместный документ, посвященный «Аль-Каеде» (запрещенная в России террористическая организация) и «Талибану» (17 апреля 2025 года Верховный суд Российской Федерации приостановил запрет деятельности движения «Талибан» на территории РФ — «МК»). Советский Союз стал членом Интерпола в 1990 году.
Сегодня Интерпол как международная межправительственная организация уголовной полиции действует на основании Устава, принятого в 1956 году. Членами Интерпола являются без малого две сотни государств. В задачи входит координация деятельности правоохранительных органов стран-членов организации в борьбе с преступностью несовершеннолетних, контрабандой и немедицинским потреблением наркотиков, фальшивомонетчиками, подделкой ценных бумаг, бандитизмом и терроризмом.
Интерпол налаживает связи по борьбе с преступностью даже с теми странами, между которыми отсутствуют дипломатические отношения. Конституция Интерпола строго запрещает организации вмешиваться в политические, военные, религиозные или расовые споры суверенных государств.
Так ли это на самом деле, какие ухабы, тернии и даже минные заграждения приходится преодолевать сегодня иным участникам Интерпола?
МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА.
Юрий Жданов, Исполнительный секретарь Координационного совета генеральных прокуроров государств-участников СНГ профессор, заведующий кафедрой Международного права РГСУ:
— Россия, как известно, одно из 196 государств — членов Интерпола, которое активно сотрудничает с 83 странами в розыске преступников. Характерно, что к нашему Национальному центральному бюро в Москве регулярно обращаются за помощью, в том числе, израильтяне, американцы и англичане. Пока не зафиксировано случаев отказа России: мы находим и выдаем всех, кого наши партнеры разыскивают. Кстати, помимо вышеуказанных, к нам обращаются за помощью примерно на 20 процентов больше, чем мы к кому-либо. Больше всех просят помочь Германия, государства СНГ, Прибалтики, страны Восточной Европы и, опять же, Израиль.
Зато на просьбы России следует не всегда адекватная реакция. Нам отказывают все чаще — в обвинениях, предъявляемых Генпрокуратурой РФ, усматривают политические мотивы.
Почему? Все дело в том, что Интерпол, мягко говоря, весьма демократическая организация. И просьбы какой-либо из стран-участниц о международном розыске лица, которое в этой стране считается преступником, вовсе не являются обязательными к исполнению. Более того, Интерпол не рассматривает дела, связанные с политическими, военными и расовыми преступлениями. Вообще же, как известно, Интерпол сам жуликов не ловит.
В центральной штаб-квартире в Лионе из 280 штатных сотрудников только 80 — полицейские, представители около 30 национальных полиций. Остальные — программисты ЭВМ. Именно они обрабатывают и лелеют досье на всевозможных злодеев. И уведомляют местные полиции о пожеланиях зарубежных коллег. Полицейские по просьбе Интерпола могут задержать объявленного в розыск человека. И все — дальнейшую судьбу задержанного будут решать местные органы власти. По своим законам. Если суд страны решит не выдавать человека чужому правосудию — так тому и быть. Его могут посадить в свою тюрьму, а могут и вовсе оставить на воле.
И вот, что касается, не такой уж «аполитичности» Интерпола. По крайней мере, для некоторых его участников. Известно, что примерно три года назад Украина, а затем и Британия предложили исключить Россию из Интерпола. Однако, если до этого многие санкционные инициативы проходили в Европе «на ура», к этой идее в мировом полицейском сообществе отнеслись, мягко говоря, сдержанно. Как ни печально для некоторых европейских «партнеров», Россия в Интерполе остается. В тот раз Генеральный секретариат Интерпола на своем сайте подчеркнул, что основополагающее значение для работы и существования организации имеет нейтралитет, особенно когда в конфликт вовлечены страны-члены. Согласно уставным документам Интерпола, «запрещается любое вмешательство или деятельность политического, военного, религиозного или расового характера», и, кроме того, «мандат Интерпола не включает введение санкций или принятие карательных мер, а в конституции нет никаких положений о приостановлении или исключении страны-члена».
Да, в Интерполе понимают, какую роль в борьбе с преступностью играет Россия. Даже в условиях военной спецоперации на Украине из России по каналам Интерпола были экстрадированы обвиняемые в преступлениях по запросам Латвии, Литвы, Эстонии, Бразилии, Черногории, Чехии, Северной Македонии, Португалии, Испании, Доминиканской Республики. Список можно продолжать. Среди экстрадированных — наркоторговцы, террористы, финансовые мошенники, члены ОПГ, грабители и разбойники, «налоговые» преступники и другие. Конечно, ряд разыскиваемых преступников передали и нам.
И это, подчеркну, невзирая на существующие противоречия. Нормально мыслящие, адекватные полицейские прекрасно понимают, что, когда Европа уже в ближайшее время начнет задыхаться от разгула деятельности ОПГ, все политические мотивировки и толерантные установки могут отойти на второй план. Это значит, что все мы буквально обречены на сотрудничество по пресечению транснациональной преступной деятельности.
А ведь еще до начала специальной военной операции Россия, в рамках Интерпола, взаимодействовала по поимке и экстрадиции преступников с Украиной, Польшей, Германией, Францией. Было усилено взаимодействие с правоохранителями Китая и Вьетнама, в РФ открыты онлайн-курсы повышения квалификации полицейских стран Африки и АСЕАН — Мьянмы, Камбоджи, Филиппин, Малайзии, Вьетнама, Индонезии, Лаоса, Брунея и Таиланда. Так что от «закрытия» Интерпола проиграет только сам Интерпол, но — не дождетесь — не Россия.
Такой авторитет России сформировался не на пустом месте. Фундамент уважения и взаимополезного сотрудничества, доверия и настоящего боевого товарищества с коллегами из разных стран заложили такие руководители российского НЦБ Интерпола, как генерал-лейтенант Василий Игнатов, нынешний советник министра внутренних дел генерал-майор милиции Владимир Овчинский, а также генерал-лейтенант Иван Сардак, который сейчас возглавляет российскую секцию Международной полицейской ассоциации. Опять же, среди известных сотрудников Интерпола — бывший начальник отдела экстрадиции, а ныне — заместитель генерального прокурора России Петр Городов.
На мой взгляд, это самые яркие личности, которые изменили облик Интерпола в лучшую сторону, превратив его из «телеграфного столба» для передачи информации (как это задумывалось изначально) в живой организм, где существует человеческое общение. Собственно, это и есть самое важное.
Действительно, плодотворные, конструктивные отношения в свое время были с руководителями Интерпола Раймондом Кендаллом и Роналдом Ноублом. Они очень многое сделали для укрепления дружбы с Россией, взаимодействия строго в рамках международного права, того самого законодательства, регулируемого Интерполом. Пожалуй, работа с Кендаллом и Ноублом — самые светлые страницы в истории нашего сотрудничества с Генеральным секретариатом Интерпола.
С другой стороны, очень не завидую и искренне сочувствую нынешнему руководителю российского НЦБ Интерпола генерал-майору полиции Валерию Калачеву. Вот уж кто несет на себе тяжелый крест. Не по своей вине он лично на себе ощущает все последствия антироссийских санкций. Особенно возмущает случай, когда его не пустили (англичане не дали визу) на ежегодный Конгресс Интерпола, где решались ключевые вопросы повестки дня и проводились выборы на руководящие должности в Генеральный секретариат. Это было не только подло, но и глупо: все увидели истинное лицо английского джентльмена. Россияне в очередной раз убедились в британской русофобии — не зря у нас почти два столетия бытует поговорка: «Англичанка гадит». Вдумайтесь, с чего бы это?
Опять же, очень печально, что при руководстве Интерполом Юргеном Штоком отношения этой организации с Россией были почти заморожены. При этом преступность только в Европе возросла в разы. И кто проиграл от этой русофобии и политизации Интерпола в целом?
Искренне надеюсь, что нынешний руководитель Интерпола, представитель Бразилии Валдес Уркису, настоящий профессионал, откроет новую, конструктивную страницу нашего сотрудничества.