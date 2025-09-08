В акиматах Казахстана появятся новые отделы

Защита прав детей
Закиева подчеркнула, что сейчас в структуре акиматов нет звена, которое занимается защитой прав детей.
В структуре акиматов есть управления образования, здравоохранения, социальной защиты. Но нет звена, которое занималось бы защитой прав детей. В этой связи мы весь год работали с администрацией президента для того, чтобы внести изменения в законодательство. Соответственно в настоящее время в базовой структуре местных исполнительных органов предусматривается создание управления и районных отделов по защите прав детей.
Где уже создали управления
Уже в Актюбинской области такое управление создали. Сейчас на регистрацию подала Астана.
Наша первичная задача во всех регионах создать управления по защите прав детей во всех акиматах, чтобы у нас был исполнительный орган. Он конкретно бы занимался вопросами профилактики, реализовывал все программы среди несовершеннолетних.
Именно тогда, по мнению детского омбудсмена, будет полноценно создана система по профилактике прав детей. Законы и реформы, по словам Закиевой, уже приняли, осталось их реализовать.