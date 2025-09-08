Ричмонд
В акиматах Казахстана появятся новые отделы

Уполномоченный по правам ребенка РК Динара Закиева заявила, что при акиматах в Казахстане появятся управления, а также региональные отделы по защите прав детей.

Источник: Курсив

Защита прав детей

Закиева подчеркнула, что сейчас в структуре акиматов нет звена, которое занимается защитой прав детей.

В структуре акиматов есть управления образования, здравоохранения, социальной защиты. Но нет звена, которое занималось бы защитой прав детей. В этой связи мы весь год работали с администрацией президента для того, чтобы внести изменения в законодательство. Соответственно в настоящее время в базовой структуре местных исполнительных органов предусматривается создание управления и районных отделов по защите прав детей.

отметила детский омбудсмен

Где уже создали управления

Уже в Актюбинской области такое управление создали. Сейчас на регистрацию подала Астана.

Наша первичная задача во всех регионах создать управления по защите прав детей во всех акиматах, чтобы у нас был исполнительный орган. Он конкретно бы занимался вопросами профилактики, реализовывал все программы среди несовершеннолетних.

заметила Закиева

Именно тогда, по мнению детского омбудсмена, будет полноценно создана система по профилактике прав детей. Законы и реформы, по словам Закиевой, уже приняли, осталось их реализовать.