В акиматах Казахстана появятся новые отделы

В структуре акиматов есть управления образования, здравоохранения, социальной защиты. Но нет звена, которое занималось бы защитой прав детей. В этой связи мы весь год работали с администрацией президента для того, чтобы внести изменения в законодательство. Соответственно в настоящее время в базовой структуре местных исполнительных органов предусматривается создание управления и районных отделов по защите прав детей.