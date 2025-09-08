Ричмонд
Токаев попросил депутатов оказать содействие со Строительным кодексом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 8 сентября 2025 года, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана, поручил принять до конца года Строительный кодекс, передает корреспондент Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Президент отметил, что особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы демонстрирует высокие темпы роста.

В 2022 году было введено в строй 19 млн квадратных метров жилья. В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства.

озвучил Касым-Жомарт Токаев

Он отметил, что прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс.

Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие.

дополнил Касым-Жомарт Токаев