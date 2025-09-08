Токаев попросил депутатов оказать содействие со Строительным кодексом

В 2022 году было введено в строй 19 млн квадратных метров жилья. В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства.