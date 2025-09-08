Токаев попросил депутатов оказать содействие со Строительным кодексом

Президент отметил, что особое внимание предстоит уделить сфере жилищного строительства, которая в последние годы демонстрирует высокие темпы роста.
В 2022 году было введено в строй 19 млн квадратных метров жилья. В то же время для повышения качества строительства важно использовать информационное моделирование зданий с применением технологий искусственного интеллекта. Правительству следует запустить национальную цифровую платформу, которая обеспечит сквозной учет, планирование и мониторинг на всех этапах строительства.
Он отметил, что прочную законодательную базу для устойчивого, прозрачного и безопасного развития строительной отрасли должен заложить новый Строительный кодекс.
Документ необходимо принять до конца года. Прошу депутатов оказать содействие.