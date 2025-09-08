ЕС планирует ввести санкции против полдюжины банков и энергокомпаний РФ

Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказывать давление на страну посредством санкций не приведут к успеху и в первую очередь принесут ущерб самим инициаторам этих мер.