Европейский союз рассматривает возможность введения нового пакета санкционных мер против приблизительно полдюжины российских банков и энергетических компаний. Эти шаги станут частью 19-го пакета ограничений, направленных на увеличение «давления на Москву», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Согласно полученной информации, разрабатываемый пакет мер может включать ограничения против российских платежных систем и систем кредитных карт. Также планируется введение дополнительных ограничений на торговлю нефтью.
Европейский блок надеется скоординировать часть новых мер с Соединенными Штатами Америки. Для обсуждения потенциальных совместных действий на этой неделе в Вашингтон направится делегация официальных лиц ЕС. Запланированы встречи с американскими коллегами для выработки согласованной позиции по усилению санкционного давления.
Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказывать давление на страну посредством санкций не приведут к успеху и в первую очередь принесут ущерб самим инициаторам этих мер.