Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС планирует ввести санкции против полдюжины банков и энергокомпаний РФ

Европейский союз разрабатывает новый пакет санкций и хотят скоординировать часть новых мер с США.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз рассматривает возможность введения нового пакета санкционных мер против приблизительно полдюжины российских банков и энергетических компаний. Эти шаги станут частью 19-го пакета ограничений, направленных на увеличение «давления на Москву», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Согласно полученной информации, разрабатываемый пакет мер может включать ограничения против российских платежных систем и систем кредитных карт. Также планируется введение дополнительных ограничений на торговлю нефтью.

Европейский блок надеется скоординировать часть новых мер с Соединенными Штатами Америки. Для обсуждения потенциальных совместных действий на этой неделе в Вашингтон направится делегация официальных лиц ЕС. Запланированы встречи с американскими коллегами для выработки согласованной позиции по усилению санкционного давления.

Россия успешно справляется с действующими западными санкциями и готова выдержать любые новые ограничения. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что попытки Запада оказывать давление на страну посредством санкций не приведут к успеху и в первую очередь принесут ущерб самим инициаторам этих мер.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше