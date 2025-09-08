Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетит Челябинскую область

Ожидается, что рабочий визит состоится 9 сентября.
Слуцкий побывает в МГТУ имени Г. И. Носова, на Магнитогорском металлургическом комбинате, осмотрит парк «Притяжение».
Также запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером.
