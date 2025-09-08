Ричмонд
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетит Челябинскую область

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий посетит Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Ожидается, что рабочий визит состоится 9 сентября.

Слуцкий побывает в МГТУ имени Г. И. Носова, на Магнитогорском металлургическом комбинате, осмотрит парк «Притяжение».

Также запланирована встреча с губернатором Алексеем Текслером.

