Виталий Хоценко: Омская область получит 700 миллионов рублей на технопарки

Напомним, что о создании индустриального парка «Т7» стало известно в мае прошлого года. Находиться он будет в Центральном округе города по улице 2-я Учхозная. Там идёт строительство и реконструкция сооружений. Технопарк «Омск Диджитал» расположен на месте бывших корпусов завода имени Н. Г. Козицкого, там тоже продолжаются строительство и ремонт.