Виталий Хоценко: Омская область получит 700 миллионов рублей на технопарки

Омская область в 2026 году получит 700 миллионов рублей из федерального бюджета для создания и развития индустриальных и технопарков в рамках федерального проекта, направленного на поддержку малого и среднего предпринимательства. Об этом губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в своём телеграм-канале.
Омская область получила самое большое финансирование из 25 регионов, которые участвовали в конкурсном отборе Минэкономразвития России.
Средства пойдут на реконструкцию и развитие индустриального парка «Т7» и создание технопарка «Омск Диджитал».
«Из 25 регионов, проекты которых признаны победителями, наша область получила самое большое финансирование. Работаем над развитием индустриальных парков и технопарков дальше», — отметил глава региона.
Напомним, что о создании индустриального парка «Т7» стало известно в мае прошлого года. Находиться он будет в Центральном округе города по улице 2-я Учхозная. Там идёт строительство и реконструкция сооружений. Технопарк «Омск Диджитал» расположен на месте бывших корпусов завода имени Н. Г. Козицкого, там тоже продолжаются строительство и ремонт.