Токаев дал премьеру десять дней на реформу инвестиционной политики

Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли… Правительство должно пересмотреть инвестиционную политику. В случае необходимости можно предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.
По его словам, несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал Казахстану необходимо привлекать крупные инвестиции. Президент отметил, что инвестиции в развитие добычи сырья также нужны, однако теперь необходимо привлечь деньги и в развитие обрабатывающей промышленности.
Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами. Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства.
Глава государства считает, что «заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора. По его мнению, в стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами, которая неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций.
В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций — это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов. Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства.
Глава государства отметил, что бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова «инвестиции» и этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения.
В связи с этим Токаев дал премьер-министру Олжасу Бектенову десять дней на выработку конкретных предложений по данному вопросу, а также поручил правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.