Токаев дал премьеру десять дней на реформу инвестиционной политики

Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами. Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства.