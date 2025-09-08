Ричмонд
Токаев дал премьеру десять дней на реформу инвестиционной политики

Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству обновить систему привлечения инвестиций в развитие экономики. В частности, льготы будут предоставлены для проектов с использованием высоких технологий.

Источник: Курсив

Нужно запустить новый инвестиционный цикл. Нынешнюю политику в этой сфере нельзя назвать результативной. Значительная часть средств поступает в сырьевые отрасли… Правительство должно пересмотреть инвестиционную политику. В случае необходимости можно предусмотреть преференции для инвесторов, работающих в области высоких технологий.

сказал он в послании народу Казахстана

По его словам, несмотря на обострение глобальной конкуренции за капитал Казахстану необходимо привлекать крупные инвестиции. Президент отметил, что инвестиции в развитие добычи сырья также нужны, однако теперь необходимо привлечь деньги и в развитие обрабатывающей промышленности.

Наряду с этим необходимо в равной мере поддерживать как государственные инвестиции, так и масштабные частные инициативы. Работать придется широким фронтом как с крупными, так и со средними и малыми инвесторами. Надо четко определить, куда, зачем и в каком объеме нам требуются средства.

сказал Токаев

Глава государства считает, что «заказ на инвестиции» должен формироваться в соответствии с потребностями производственного сектора. По его мнению, в стране сложилась громоздкая и разрозненная система взаимодействия с инвесторами, которая неизбежно ведет к бюрократии и дублированию функций.

В нынешней сложной ситуации привлечение инвестиций — это первоочередная задача, которая требует от нас новых подходов. Хочу особо отметить, что в любом случае вся организационная работа по привлечению инвестиций полностью возлагается на премьер-министра. Нет необходимости в учреждении нового министерства.

сказал он

Глава государства отметил, что бросается в глаза то, что в наименовании ни одной из госструктур нет слова «инвестиции» и этот вопрос находится в ведении трех-четырех учреждений и не находит своего разрешения.

В связи с этим Токаев дал премьер-министру Олжасу Бектенову десять дней на выработку конкретных предложений по данному вопросу, а также поручил правительству в кратчайшие сроки разработать план действий по кардинальному обновлению системы привлечения инвестиций.