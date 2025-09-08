Юрий Слюсарь назвал проблемы с общественным транспортом на Дону хроническими

Эту тему глава региона поднял ещё 4 сентября на форуме «Стратегия 2030» в Ростове-на-Дону, где подвели предварительные итоги общественных обсуждений предложений по обновлению стратегии развития региона. В мероприятии приняли участие около 1000 человек из всех городов и районов области.
Тема общественного транспорта, в первую очередь автобусного движения, одна из наиболее болезненных. Я бы даже сказал — хронически болезненных. Она звучала на всех стратегических сессиях, особенно в Ростове и Таганроге. Да и не только. Проблеме — много лет. И ее решение потребует серьезных ресурсов и времени.
Сегодня правительство области вместе с федеральными профильными институтами ведёт ревизию всей транспортной системы Дона. Как сообщил глава региона, специалисты определяют, где маршрутов слишком много, где их не хватает, а где их нет совсем. Одновременно в регионе готовят нормативную базу для перехода на систему брутто-контрактов. По ней перевозчики будут получать оплату не за количество перевезённых пассажиров, а за гарантированно выполненные рейсы. Это позволит решить проблему, когда автобусы не выходят на маршруты из-за отсутствия экономической выгоды для компаний.
"Наша задача — чтобы перевозчики работали в интересах людей, а не только извлекая прибыль. И это касается и качества перевозок — все автобусы в Ростовской области должны быть оборудованы кондиционерами, системой навигации, устройствами для безналичной оплаты, чтобы ни у кого не возникало желания и возможности работать всерую, — сказал Юрий Слюсарь.
Отдельное внимание власти Дона уделят созданию единой бесшовной системы перевозок, объединяющей автобусы и железнодорожный транспорт. Это позволит пассажирам быстро и без дополнительных затрат пересаживаться с автобуса на электричку.
Также в регионе планируют развивать водный транспорт, для этого будут создавать причальную инфраструктуру, пополнять и обновлять речной флот.
Напомним, задачу по обновлению стратегии развития Ростовской области до 2030 года глава региона Юрий Слюсарь поставил ещё в апреле. Это решение он объяснил необходимостью отвечать на современные вызовы и учесть в документе новые национальные проекты. Он призвал провести эту работу максимально широко с участием жителей. Всего в регионе прошли семь отраслевых стратсессий с участием экспертов, а также территориальные — в каждом городе и районе. Дончане внесли в обновляемую стратегию 16 тысяч предложений. Сейчас документ анализируют в профильных ведомствах и правительстве области, а инициативы дончан найдут отражение в трёхлетнем бюджете.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.