Юрий Слюсарь назвал проблемы с общественным транспортом на Дону хроническими

Сегодня правительство области вместе с федеральными профильными институтами ведёт ревизию всей транспортной системы Дона. Как сообщил глава региона, специалисты определяют, где маршрутов слишком много, где их не хватает, а где их нет совсем. Одновременно в регионе готовят нормативную базу для перехода на систему брутто-контрактов. По ней перевозчики будут получать оплату не за количество перевезённых пассажиров, а за гарантированно выполненные рейсы. Это позволит решить проблему, когда автобусы не выходят на маршруты из-за отсутствия экономической выгоды для компаний.