Токаев: Ситуация с самокатами не изменилась, несмотря на принятый закон

ДТП
Выступая с посланием народу Казахстана, президент РК заявил, что проблема, напрямую влияющая на жизнь и здоровье граждан — дорожная безопасность.
Конечно, определенная работа проводится, но все же количество автомобильных аварий не сокращается. С начала года зафиксировано свыше 22 тыс. ДТП. Очевидно, что многое здесь зависит от самих автомобилистов, потому что нарушителей правил дорожного движения немало.
Токаев подчеркнул, что каждый человек должен осознавать ответственность за свою жизнь и безопасность окружающих людей. Он сказал о необходимости всем обществом формировать культуру вождения.
Проблема с электросамокатами
Остановился в своем послании президент и на электросамокатах.
Следует обратить внимание и на электросамокаты, эта тема оживленно обсуждается в обществе. Два года назад были внесены законодательные изменения, которые предусматривают ограничения при движении по пешеходным дорожкам. Но ситуация в общественных местах сильно не изменилась, граждане все еще подвергаются опасности.
На сегодняшний день подготовлены законодательные поправки, регулирующие данную сферу. Токаев сказал, что их нужно безотлагательно принять.
Жизнь каждого гражданина, каждого ребенка бесценна, и здесь не может быть мелочей. В конечном счете, все это — важные шаги на пути построения безопасного Казахстана.