Токаев предложил реформировать Парламент в однопалатный

Речь идет о переходе к однопалатному Парламенту.
Уважаемые соотечественники! Сегодня я хотел бы поделиться соображениями о новой политической реформе, которая окажет серьезное положительное воздействие на дальнейший ход социально-экономического развития нашей страны в эпоху искусственного интеллекта. Речь идет о парламентской реформе.
Эта реформа высшей представительной власти, по его словам, станет логическим продолжением всех предыдущих преобразований, в том числе реформы президентской власти.
Мы взяли курс на строительство Справедливого Казахстана, построение открытого, честного диалога власти и граждан в духе «слышащего государства». В ходе общенационального референдума, состоявшегося в июне 2022 года, подавляющее большинство граждан поддержало стратегию масштабной модернизации государства на основе концепции «Сильный президент — влиятельный Парламент — подотчетное правительство». События последних лет в нашей стране и даже за ее пределами показали правильность такого курса. Но стоять на одном месте нельзя, нужно думать о будущем страны и последующих поколений. В начале года в своем большом интервью газете «Ана тілі» я сказал, что реформы — это постоянный процесс, они будут разрабатываться по мере появления реального общественного запроса.
Он отметил, что в Казахстане тема парламентской реформы обсуждалась открыто и кулуарно на протяжении как минимум 20 лет, в этом секрета нет. Актуальность вопроса не утрачена и по сей день.
Поэтому с учетом развития нашей государственной системы и возросшего уровня политической культуры граждан считаю возможным вынести данный чрезвычайно важный вопрос на обсуждение народа. Сенат как высшая палата Парламента Казахстана был создан в 1995 году в довольно сложных, нестабильных политических условиях в нашей стране, которая только начала тернистый путь к созданию государственных основ. За прошедшие 30 лет Сенат с достоинством и эффективно выполнил важную историческую миссию обеспечения стабильности государственного строительства. Высшая палата была и остается важнейшим механизмом и гарантом реализации как законотворческого процесса, так и других ключевых реформ.
Он напомнил, что в течение 10 лет возглавлял Сенат.
И эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного Парламента.
Токаев предупредил, что это очень серьезный вопрос, спешка в его решении совершенно неуместна.
Данная реформа должна стать предметом обстоятельного обсуждения в гражданском секторе, экспертной среде и, конечно, в действующем Парламенте. Полагаю, на проведение дискуссии с учетом неординарного характера реформы уйдет не менее года, после чего в 2027 году можно было бы провести общенациональный референдум, а затем внести необходимые изменения в Конституцию. Мною не раз говорилось, что все вопросы, имеющие судьбоносное для государства значение, будут решаться только с согласия народа. Если мы все придем к общему решению относительно необходимости создания однопалатного Парламента, то такой Парламент, на мой взгляд, следует избирать только по партийным спискам.
