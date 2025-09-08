СМИ: полиция Лос-Анджелеса отказалась охранять Харрис

29 августа Дональд Трамп лишил Камалу Харрис охраны, которую ранее обеспечивала Секретная служба. Согласно стандартной практике, после окончания срока полномочий высшие должностные лица получают защиту на срок до шести месяцев, который для Харрис истек 21 июля. Однако бывший президент США Джо Байден незадолго до своего ухода подписал распоряжение о продлении данного срока еще на один год.