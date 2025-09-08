Ричмонд
СМИ: полиция Лос-Анджелеса отказалась охранять Харрис

Полиция Лос-Анджелеса больше не обеспечивает безопасность бывшего вице-президента США Камалы Харрис. По информации газеты Los Angeles Times, соответствующее решение принято после волны возмущений в обществе.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Согласно публикации, 6 сентября полицейские покинули свой пост у резиденции Камалы Харрис в брендвудском районе Лос-Анджелеса.

Ранее издание сообщало, что на охранять экс-вице-президента США должны были не менее двенадцати офицеров. Однако данное решение подверглось резкой критике со стороны Лиги защиты полиции Лос-Анджелеса, пишут «Ведомости». В организации заявили, что отвлекать столь значительные силы правоохранителей от защиты рядовых горожан является «безумием».

29 августа Дональд Трамп лишил Камалу Харрис охраны, которую ранее обеспечивала Секретная служба. Согласно стандартной практике, после окончания срока полномочий высшие должностные лица получают защиту на срок до шести месяцев, который для Харрис истек 21 июля. Однако бывший президент США Джо Байден незадолго до своего ухода подписал распоряжение о продлении данного срока еще на один год.

