Сергей Миронов предложил называть Петербург Ленинградом по особым дням

Глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил определить девять дней, в которые на время возвращать Санкт-Петербургу название Ленинград. Это праздники и памятные даты, пишет ТАСС.

Источник: Коммерсантъ

Депутат Государственной думы напомнил, что сейчас «город-герой Ленинград» упоминается наравне с «Санкт-Петербург — город-герой Ленинград». Такие указатели можно заметить на автомагистралях, в аэропорту Пулково, у Московского вокзала, в Большом порту.

«Хорошее решение, но все же какое-то половинчатое и незавершенное. Я предлагаю использовать пример Волгограда, который девять раз в году временно именуется “Сталинградом”», — заявил господин Миронов.

В список дат предлагается внести День прорыва блокады Ленинград (18 января), День полного снятия блокады (27 января), День начала блокады Ленинграда (8 сентября). К ним же отнести 1 Мая, 8 мая — как день награждения города орденом «Золотая звезда», а также 23 Февраля, 9 Мая, День памяти и скорби (22 июня), День героев Отчества (9 декабря).

В Петербурге 8 сентября вспоминают день начала блокады Ленинграда. Губернатор города Александр Беглов заявил, что Северная столица скорбит обо всех, кто погиб от действий нацистов, кто покоится в ленинградской земле.

