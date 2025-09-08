Сергей Миронов предложил называть Петербург Ленинградом по особым дням

В список дат предлагается внести День прорыва блокады Ленинград (18 января), День полного снятия блокады (27 января), День начала блокады Ленинграда (8 сентября). К ним же отнести 1 Мая, 8 мая — как день награждения города орденом «Золотая звезда», а также 23 Февраля, 9 Мая, День памяти и скорби (22 июня), День героев Отчества (9 декабря).