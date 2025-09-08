В мессенджере MAX начал работать официальный канал российского президента

«Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной», — говорится в публикации.