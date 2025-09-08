В мессенджере MAX начал работать официальный канал российского президента

«Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной», — говорится в публикации.
В марте VK запустил бета-версию MAX. В мессенджере можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.
В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.
Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.