В мессенджере MAX начал работать официальный канал российского президента

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Официальный канал президента Владимира Путина заработал в мессенджере MAX.

Источник: © РИА Новости

«Приветствуем вас! У нас хорошая новость. Рады сообщить, что официальный канал президента России с сегодняшнего дня начинает работать и тут, в мессенджере MAX. Надеемся, что информация о ежедневной деятельности главы государства будет для вас интересной», — говорится в публикации.

В марте VK запустил бета-версию MAX. В мессенджере можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы размером до четырех гигабайт. Приложение доступно в App Store, RuStore и Google Play.

В мессенджере уже можно подписываться на каналы, закреплять их в списке чатов и объединять в папки, ставить реакции, доступна настройка уведомлений.

Аудитория MAX уже превысила 30 миллионов пользователей.