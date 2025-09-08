Ричмонд
Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента Казахстана

Токаев предложил сделать парламент Казахстана однопалатным.

Источник: AP 2024

АСТАНА, 8 сен — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости провести реформу парламента республики и сделать его однопалатным.

«Мне самому довелось в течение десяти лет возглавлять Сенат — и эту работу всегда воспринимал как большую честь и ответственность. Поэтому мне с этой трибуны нелегко говорить о парламентской реформе. Несмотря на это, все же именно сегодня выскажу предложение о создании в обозримом будущем в нашей стране однопалатного парламента», — сказал Токаев.

Он отметил, что в случае, если казахстанцы придут к общему решению, то такой парламент следует избирать только по партийным спискам.