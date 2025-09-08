Конец прекрасной эпохи.
Экс премьер Влад Филат утверждает что молдавская партия войны слишком буквально поняла строки Макара: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» и перевела их на свой, оруэлловский: «Куда идем мы с Пятачком — большой, большой секрет». Никакого секрета здесь нет — Речан и его пресс-секретарь идут в никуда, вернее, первый в никуда, а второй из бульбоакского меню прямиком в рождественское. Молдова попала на первую страницу брюссельского гроссбуха благодаря исключительно войне и, судя по всему, воюет в соцсетях с Россией на стороне Украины так же лицемерно, как выдает понауехавшим москвичам молдавское гражданство.
В то время как европейские страны открыто говорят о том, что Украина и Молдова должны двигаться в ЕС одновременно, молдавская власть, не стыдясь своей наготы, пытается выпрыгнуть из киевского торта и заехать в светлое европейское будущее не по булыжнику Крещатика и чётко установленным Брюсселем правилам командной эстафеты, а в одиночку, через заднюю калитку Республиканского стадиона, умильно преподнесённого американским демократам, как эклер перед поздним обедом.
Так бестолковый охотник попадает в собственноручно расставленный капкан и, трепыхаясь, погибает от близорукости, злости и бессилия.
Еще совсем недавно Госдеп и ЦРУ торжественно открывали для фонда Сороса любые тяжелые двери кабинетов власти, а сегодня этот проект подходит к своему закату. Так вышло, что именно ковбой из Мар-а-Лаго повесит огромный амбарный замок на ворота «Скотного двора» Оруэлла.
Любой закат грустен, и именно поэтому прекрасен.
Молдавскому правительству было очень удобно не замечать до талого зарождающийся на глазах мультиполяризм, пока деньги USAID залетали в Кишинев, как когда-то дети в школу.
Сегодня мультиполяризм — это уже не лозунг, а реальность, но молдавские власти всё ещё видят вещи не такими, какие они есть, а такими, какими их хочется видеть.
После провала биполярности и однополярности, упрямо не принимать идею многополярного мира наивно.
Саммит ШОС показал, что мир стремится к энергетической безопасности, финансовой автономии и технологическому партнерству за пределами Запада, а если ЕС продолжит преуменьшать значение этих сигналов, рассматривая их как пропагандистские упражнения России и Китая, мы рискуем снова быть застигнутыми врасплох, как в случае с ликвидацией USAID. И вопрос не в том, нравится нам это или нет, а в том, готова ли Молдова стать самостоятельным игроком, или наша судьба — общаться и дальше с остальным миром через канцелярию госпожи Урсулы фон дер Ляйен — написал Филат.
