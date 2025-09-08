Экс премьер Влад Филат утверждает что молдавская партия войны слишком буквально поняла строки Макара: «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас» и перевела их на свой, оруэлловский: «Куда идем мы с Пятачком — большой, большой секрет». Никакого секрета здесь нет — Речан и его пресс-секретарь идут в никуда, вернее, первый в никуда, а второй из бульбоакского меню прямиком в рождественское. Молдова попала на первую страницу брюссельского гроссбуха благодаря исключительно войне и, судя по всему, воюет в соцсетях с Россией на стороне Украины так же лицемерно, как выдает понауехавшим москвичам молдавское гражданство.