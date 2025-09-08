Лавров: Россия не хочет новых Берлинских стен

Берлинская стена стала ответом СССР на Берлинский кризис 1961 года. Реформа немецкой марки в западных зонах оккупации Германии еще в 1948 году привела к блокировке сообщения между Восточным Берлином, который находился в советской зоне оккупации, и Западным Берлином. Опасаясь притока в советскую зону отмененных денежных знаков, Иосиф Сталин тогда распорядился блокировать сообщение с Западным Берлином. С 1 апреля 1948 года проход в Западный Берлин осуществлялся только по спецразрешениям, 24 июня были отменены все виды сообщений с городом. В июле 1961 года глава Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт получил одобрение Политбюро ЦК КПСС на возведение Берлинской стены. В ночь на 13 августа к границе были стянуты части Народной армии ГДР, началось сооружение Берлинской стены.