Лавров: Россия не хочет новых Берлинских стен

Россия не хочет выстраивать никаких стен в отношениях с зарубежными партнерами, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, Москва открыта к диалогу со всеми, но хочет взаимодействовать на равноправной и взаимоуважительной основе.

Источник: РИА "Новости"

«Мы никаких стен не хотим выстраивать. Мы хотим работать по-честному. Если наши собеседники готовы к этому же — на равноправной, взаимоуважительной основе, готовы к диалогу со всеми», — сказал Сергей Лавров (цитата по «РИА Новости»), назвав «выстраивание Берлинских стен» практикой «в западном стиле».

Сергей Лавров также отметил, что Россия не хочет кому-либо мстить и не собирается игнорировать западных партнеров, если те захотят восстановления отношений. Однако прошлые действия западных коллег будут учитываться при принятии решений о возобновлении контактов, подчеркнул господин Лавров.

Берлинская стена стала ответом СССР на Берлинский кризис 1961 года. Реформа немецкой марки в западных зонах оккупации Германии еще в 1948 году привела к блокировке сообщения между Восточным Берлином, который находился в советской зоне оккупации, и Западным Берлином. Опасаясь притока в советскую зону отмененных денежных знаков, Иосиф Сталин тогда распорядился блокировать сообщение с Западным Берлином. С 1 апреля 1948 года проход в Западный Берлин осуществлялся только по спецразрешениям, 24 июня были отменены все виды сообщений с городом. В июле 1961 года глава Госсовета ГДР Вальтер Ульбрихт получил одобрение Политбюро ЦК КПСС на возведение Берлинской стены. В ночь на 13 августа к границе были стянуты части Народной армии ГДР, началось сооружение Берлинской стены.

