Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До выборов в Новосибирске осталось пять дней: политическая борьба вышла на доски объявлений

В Тихом центре Новосибирска предвыборная конкуренция приобрела необычную форму: доска объявлений во дворе стала ареной противостояния партий и жителей.

В Тихом центре Новосибирска предвыборная конкуренция приобрела необычную форму: доска объявлений во дворе стала ареной противостояния партий и жителей.

До начала голосования остаётся всего пять дней и политическая активность ощущается даже в самых обыденных местах. В одном из дворов Новосибирска доска объявлений превратилась в поле сражения между кандидатами от «Единой России» и КПРФ, пишет Сиб.фм.

По словам местных жителей, агитационные листовки появляются и исчезают несколько раз в день, словно уступая место в невидимой борьбе за идеологическое пространство.

Однако конкурируют на ней не только партии. Жители активно заклеивают агитацию объявлениями о продаже гаража, услугах сантехника или поиске репетитора.

Этот небольшой эпизод наглядно показывает, как политика переплетается с повседневной жизнью. Доска объявлений стала символом того, что борьба за внимание избирателя нередко сталкивается с простыми бытовыми нуждами горожан.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше