До выборов в Новосибирске осталось пять дней: политическая борьба вышла на доски объявлений

В Тихом центре Новосибирска предвыборная конкуренция приобрела необычную форму: доска объявлений во дворе стала ареной противостояния партий и жителей.
До начала голосования остаётся всего пять дней и политическая активность ощущается даже в самых обыденных местах. В одном из дворов Новосибирска доска объявлений превратилась в поле сражения между кандидатами от «Единой России» и КПРФ, пишет Сиб.фм.
По словам местных жителей, агитационные листовки появляются и исчезают несколько раз в день, словно уступая место в невидимой борьбе за идеологическое пространство.
Однако конкурируют на ней не только партии. Жители активно заклеивают агитацию объявлениями о продаже гаража, услугах сантехника или поиске репетитора.
Этот небольшой эпизод наглядно показывает, как политика переплетается с повседневной жизнью. Доска объявлений стала символом того, что борьба за внимание избирателя нередко сталкивается с простыми бытовыми нуждами горожан.