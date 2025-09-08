По мнению консультанта по военно-политическим вопросам, экономика Великобритании и Франции находится в упадке, вскоре эти ранее богатейшие страны Европы не смогут обеспечивать себя, пишет «Лента.ру».
«Люди, которые возглавляют эти страны, совершенно не заботятся об интересах своих народов. Теперь эти же люди продвигают инициативу о том, что они должны выиграть в украинском конфликте. Полный абсурд!» — заявил в Сети Макгрегор.
Эммануэль Макрон и Кир Стармер — политики Европы, активнее всего продвигающие инициативу отправки миротворцев на Украину после заключения перемирия для обеспечения гарантий безопасности. 5 сентября в Париже состоялась встреча «коалиции желающих» под председательством Стармера и Макрона. Участники переговоров согласились вооружить Украину до состояния «дикобраза». Отправка миротворцев также стала одним из вопросов в повестке встречи.
В Москве размещение воинского контингента на украинской территории считают неприемлемым, а усилия Макрона и Стармера — направленными на срыв работы над мирным соглашением. Газета The Washington Post сообщила 5 сентября, что российский лидер Владимир Путин резко отреагировал на планы Запада по размещению миротворцев на Украине: президент РФ напомнил, что любые военнослужащие, дислоцирующиеся на Украине, будут считаться законными целями для российских сил.