В Березовском районе Красноярского края назначили врио главы: кто он

Новому врио главы района Александру Крестьянинову 65 лет. До назначения он был первым заместителем главы районной администрации и технику руководства он знает хорошо. До него районом руководила Елена Мамедова, которая в начале сентября покинула пост по собственному желанию. До этого, районом руководил Виктор Швецов, который на сегодняшний день находится под следствием по делу о превышении полномочий ради махинаций с землей.