В Березовском районе Красноярского края назначили врио главы: кто он

«Александр Крестьянинов будет исполнять обязанности главы “до дня избрания в установленном порядке и вступления в должность первого главы Сосновоборского муниципального округа”, — говорится в указе.
В правительстве региона уточнили, что 14 сентября пройдут выборы сосновоборского окружного совета первого созыва, а избранным депутатам необходимо будет утвердить главу Сосновоборского округа. Во время реформы в состав этого округа войдет значительная часть Березовского района.
Новому врио главы района Александру Крестьянинову 65 лет. До назначения он был первым заместителем главы районной администрации и технику руководства он знает хорошо. До него районом руководила Елена Мамедова, которая в начале сентября покинула пост по собственному желанию. До этого, районом руководил Виктор Швецов, который на сегодняшний день находится под следствием по делу о превышении полномочий ради махинаций с землей.
Напомним, что в Красноярском крае завершился процесс выдвижения кандидатов на муниципальных выборах. Всего на предстоящие выборы был выдвинут более 3000 кандидатов.