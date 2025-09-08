Масштабная реорганизация правительства Калининградской области

Реформа вступила в силу с 5 сентября и затрагивает несколько ключевых ведомств.
Значительные перемены коснутся системы управления имуществом региона. Агентство по имуществу будет полностью ликвидировано, что станет частью более глобальной оптимизации структуры органов власти.
Кардинальные изменения произойдут в министерстве экономической политики, промышленности и торговли. Ведомство разделят на два самостоятельных органа: министерство экономической политики и министерство промышленности и торговли.
Расширение полномочий ожидает министерство градостроительной политики. Ведомство получит новое, более масштабное название — министерство градостроительной политики, земельных и имущественных отношений.