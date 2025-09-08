Ричмонд
+22°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Решения Высшего совета безопасности Молдовы официально приравнены к закону

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В «Официальном вестнике» опубликован подписанный 28 августа текущего года президентом Молдовы Майей Санду закон, по которому решения Высшего совета безопасности (ВСБ) становятся обязательными для всех госструктур и должностных лиц.

Источник: Sputnik.md

То есть из консультативного органа ВСБ превратился в структуру с карательными функциями. Его решения отныне становятся обязательными для всех госструктур и должностных лиц. Неисполнение или препятствование исполнению решений ВСБ грозит штрафом или тюремным сроком до 3 лет, а при тяжких последствиях — до 5 лет.

ВСБ сможет требовать от государственных учреждений и частного сектора принятия дополнительных мер по защите национальной безопасности, в том числе в таких областях, как юстиция, экономика, энергетика, финансы и критическая инфраструктура.

Как отметили в оппозиционном блоке «Победа», теперь ВСБ стал «суперправительством» в нарушение всех норм Конституции страны.

Таким образом, структура, полностью подконтрольная президенту, превращается в «суперправительство» с карательными функциями. Любое несогласие с решениями ВСБ автоматически становится уголовным преступлением. Власть, боящаяся выборов и народа, превратила государство в заложника одной политической воли. В Молдове больше нет демократии — есть Санду и ее карающий совет.

отметил один из активистов политсилы Вячеслав Жуков
Узнать больше по теме
Майя Санду: биография действующего президента Молдовы и ее отношение к России
После распада СССР бывшие республики стали самостоятельными государствами. Молдова не исключение. После прихода к власти нового президента политический курс страны значительно изменился. Собрали главное из биографии Майи Санду: кто она такая, какой политики придерживается и чего ожидать от нее России.
Читать дальше