Решения Высшего совета безопасности Молдовы официально приравнены к закону

То есть из консультативного органа ВСБ превратился в структуру с карательными функциями. Его решения отныне становятся обязательными для всех госструктур и должностных лиц. Неисполнение или препятствование исполнению решений ВСБ грозит штрафом или тюремным сроком до 3 лет, а при тяжких последствиях — до 5 лет.
ВСБ сможет требовать от государственных учреждений и частного сектора принятия дополнительных мер по защите национальной безопасности, в том числе в таких областях, как юстиция, экономика, энергетика, финансы и критическая инфраструктура.
Как отметили в оппозиционном блоке «Победа», теперь ВСБ стал «суперправительством» в нарушение всех норм Конституции страны.
Таким образом, структура, полностью подконтрольная президенту, превращается в «суперправительство» с карательными функциями. Любое несогласие с решениями ВСБ автоматически становится уголовным преступлением. Власть, боящаяся выборов и народа, превратила государство в заложника одной политической воли. В Молдове больше нет демократии — есть Санду и ее карающий совет.