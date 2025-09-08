Решения Высшего совета безопасности Молдовы официально приравнены к закону

То есть из консультативного органа ВСБ превратился в структуру с карательными функциями. Его решения отныне становятся обязательными для всех госструктур и должностных лиц. Неисполнение или препятствование исполнению решений ВСБ грозит штрафом или тюремным сроком до 3 лет, а при тяжких последствиях — до 5 лет.