Десятки кандидатов в депутаты в Самарской области снялись с выборов по собственному желанию

Вобщей сложности ТИКи вынесли порядка 50 решений о снятии с выборов претендентов на мандаты в городах и районах Самарской области. Из них три оказались связаны со смертью кандидатов. Еще 3 кандидата подали заявления после выдвижения в депутаты, а 29 человек — уже преодолев этап регистрации. Наконец, 14 выдвиженцев не принесли в комиссию ни одного документа для регистрации, и по истечении отведенного законом срока избиркомам их признали утратившими кандидатский статус, пишет Обоз-инфо.