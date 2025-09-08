Президент Казахстана до конца года посетит Россию и Узбекистан

Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт. Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, «худой мир лучше доброй ссоры». Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Президента Трампа.