Президент Казахстана до конца года посетит Россию и Узбекистан

Уверен, сбалансированная, конструктивная внешняя политика, соответствующая стратегическим национальным интересам нашего государства, принесет большую пользу устойчивому социально-экономическому развитию Казахстана в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта. Тот факт, что многие страны хотят развивать дружественные отношения и взаимовыгодное сотрудничество с Казахстаном, прежде всего, говорит об авторитете, востребованности нашего государства на международной арене. Казахстан вносит свою лепту в решение важных международных проблем, ценит сотрудничество со всеми заинтересованными государствами, как с соседними, так и далекими от нас.
На днях состоялся официальный визит Президента в Китай, где, по его словам, прошли плодотворные переговоры по всему комплексу двусторонних отношений, развивающихся в духе вечного стратегического партнерства.
Успешными были мои визиты в Турцию и Кыргызстан. В конце года состоятся мои визиты в Россию, Узбекистан, готовимся принять в Астане руководителей Азербайджана, Армении, Туркменистана, запланированы встречи и переговоры с главами ряда азиатских и европейских стран. Активно развивается казахстанско-американский диалог. Развиваем многоплановые контакты с Европейским союзом.
Он отметил, что текущий год выдался насыщенным памятными датами. Это, прежде всего, 80-летие окончания Второй мировой войны.
Состоявшиеся в Москве и Пекине торжественные мероприятия следует рассматривать как проявление вечной памяти о десятках миллионов жертв сражений в ходе самой кровопролитной в истории человечества войны, как предостережение от пересмотра ее итогов и попыток развязать новый мировой конфликт. Ради прочного мира и всеобщего прогресса нужно искать компромиссы, «худой мир лучше доброй ссоры». Поэтому Казахстан приветствовал итоги российско-американского саммита на Аляске, а также подписание декларации о мире между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при посредничестве Президента Трампа.
Вторая знаменательная дата — это 80-летие Организации Объединенных Наций, ставшей основополагающим институциональным воплощением итогов Второй мировой войны.
ООН по-прежнему не имеет альтернативы, и, по мнению Казахстана, должна выступать в качестве основной площадки переговоров для справедливого решения всех актуальных международных проблем. В то же время назрела необходимость реформы ООН, прежде всего ее ключевого органа — Совета Безопасности. В скором времени планирую выступить на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке, где представлю видение Казахстаном международной ситуации, в том числе предложения по реформированию Организации Объединенных Наций.
Сегодня Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. Ранее в своем Послании он заявил, что в Казахстане появится министерство по искусственному интеллекту. Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил Правительству совместно с Агентством по регулированию финансового рынка проработать до конца года закон о банках, предложил переименовать Комитет по возврату незаконных активов в Комитет по защите прав инвесторов, заявил о придании особого статуса городу Алатау и высказался о росте инфляции в Казахстане.
Вместе с тем, Президент в Послании народу отметил, что Казахстан развивает транзитные коридоры и усиливает позиции в Евразии.