Медведев допустил требование Россией с Финляндии репараций на ₽20 трлн

Политика Хельсинки дает России все основания пересмотреть свой отказ от масштабных компенсаций за ущерб от действий Финляндии в годы Второй мировой войны Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в колонке для ТАСС.
По его словам, такой ущерб оценивается в 20 трлн руб., по данным Верховного суда Карелии.
Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны 1939−1940 годов. В 1944-м было заключено перемирие с Москвой, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.
Медведев несколько дней назад посетил границу России с Финляндией и НАТО (страна стала членом блока в апреле 2023 года).
После вступления страны в блок финские власти начали попирать подписанные ранее договоренности, в том числе оборонные статьи Парижского мирного договора 1947 года и статьи об отказе от использования вооруженных сил за пределами своей территории Договора об основах отношений с Россией 1992 года, написал Медведев.
«Такой ревизионизм должен быть жестко пресечен», — подчеркнул Медведев. В противном случае, по его словам, встает вопрос о действительности самих этих договоров.
Если военно-политической составляющей договора нет, значит, нет и отказа России от закрытия «компенсационных исторических вопросов и четкой постановки вопроса о моральной ответственности нынешнего финского правительства за действия предков», заявил Медведев.
«Эти средства явно не покрывают всего ущерба, который нам нанесла Финляндия. Верховный суд Карелии оценил его в 20 трлн руб. Мы имеем на это все основания ipso jure (в силу самого права. — РБК). Особенно на фоне раздувания в Финляндии антироссийской милитаристской истерии, подкрепленной бряцанием оружием», — заявил он.
По словам Медведева, Финляндия проводит курс на подготовку к войне и, вероятно, готовит плацдарм для нападения на Россию. К такому курсу Хельсинки перешел после вступления в НАТО, он реализуется под видом оборонных мероприятий, добавил зампред Совбеза.
НАТО «всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми: сушу, море, воздух, космос и киберпространство», считает Медведев.
Он обратил внимание на усиление военной активности НАТО в непосредственной близости от российской границы.
«Идут процессы создания штабной структуры передовых сухопутных сил альянса НАТО в Лапландии и развертывания штаба командования сухопутного компонента корпусного уровня ОВС НАТО в городе Миккели. Появляются новые гарнизоны, например в населенном пункте Ивало, расположенном в 40 км от российской территории», — напомнил Медведев.
По его словам, пояснения, против кого будет направлена деятельность штаба, были бы излишними.
Россия не может игнорировать тот факт, что Финляндия является членом НАТО, это предопределяет смену военных подходов страны к обустройству границы и к отражению «возможных недружественных актов», заявил ранее Медведев.