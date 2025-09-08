Радий Хабиров рассказал, какие проблемы решатся в Зауфимье

Ранее президиум правительственной комиссии под руководством вице-премьера Марата Хуснуллина выделил 8,5 млрд руб. на проектирование и реконструкцию водозабора, строительство водовода и резервуара чистой воды, самотечных и напорных коллекторов и канализационной насосной станции в Зауфимье. Таким образом, общий объем федерального финансирования коммунальной инфраструктуры в проектируемом микрорайоне составит 13,5 млрд руб.
Как подчеркнул Глава республики Радий Хабиров, эти средства позволят решить вопрос с водообеспечением, а также выйти на новый виток строительства жилья.
"Эта история очень давно, десятки лет назад в недрах администрации Уфы рассматривалась. Потому что все-таки жилищное строительство — развитие столицы, оно пойдет за пределы Уфимки — того, что называется Зауфимье, и за пределы, соответственно, Забелья. И это огромный объем работ, мы бы силами республики его не потянули, потому что нужно подвести воду, надо выполнить канализование. С энергетикой проще, по газу мы практически решили вопрос, но оставалась эта проблема. И мы провели достаточно серьезную заявочную кампанию, я сегодня поблагодарил министерство строительства и город. В итоге мы получили 13,5 млрд руб.
Что это даст? Во-первых, это открывает возможность построить более 6 млн квадратных метров в Зауфимье. Представляете, это такой небольшой сателлит будет. Но важнее другое: у нас и Нагаево разрослось, и Акбердино, и Шмидтово, и Зинино, а все эти населенные пункты испытывают достаточно серьезный дефицит воды. И, соответственно, вопросы водоотведения практически в разной стадии недоработки находятся. Поэтому получение этого кредита позволяет наладить всю ситуацию с водоснабжением, чтобы качественная вода там была, и наладить, соответственно, водоотведение. Плюс это закольцовка, скажем, таких водяных поставок для Уфы. Это, в принципе, скажется на качестве поставки воды в Уфе. Поэтому мы очень серьезно готовились. Вроде небольшая история, но очень важная. Нам еще нужно 5 миллиардов найти. Но, я думаю, в течение 3−4 лет мы опять поучаствуем в конкурсной части тех денег, которые правительство России предоставляет. И решим", — поделился Хабиров.