Радий Хабиров рассказал, какие проблемы решатся в Зауфимье

Что это даст? Во-первых, это открывает возможность построить более 6 млн квадратных метров в Зауфимье. Представляете, это такой небольшой сателлит будет. Но важнее другое: у нас и Нагаево разрослось, и Акбердино, и Шмидтово, и Зинино, а все эти населенные пункты испытывают достаточно серьезный дефицит воды. И, соответственно, вопросы водоотведения практически в разной стадии недоработки находятся. Поэтому получение этого кредита позволяет наладить всю ситуацию с водоснабжением, чтобы качественная вода там была, и наладить, соответственно, водоотведение. Плюс это закольцовка, скажем, таких водяных поставок для Уфы. Это, в принципе, скажется на качестве поставки воды в Уфе. Поэтому мы очень серьезно готовились. Вроде небольшая история, но очень важная. Нам еще нужно 5 миллиардов найти. Но, я думаю, в течение 3−4 лет мы опять поучаствуем в конкурсной части тех денег, которые правительство России предоставляет. И решим", — поделился Хабиров.