Леонид Полежаев дал откровенное интервью, в котором высказался об Омске

Леонид Полежаев, легендарный губернатор Омской области, руководивший регионом 22 года и стоявший у истоков хоккейного «Авангарда», дал редкое и откровенное интервью, в котором резко высказался о современном состоянии клуба и поделился малоизвестными подробностями его создания. Огромное интервью публикует издание «Спортс».
В интервью Полежаев назвал снос «Арены-Омск», первую сваю для которой он лично забивал, «предательством» и «выдумкой». Он, как инженер-гидростроитель, утверждает, что все технические проблемы ремонтировались, а решение о сносе было политическим — «чтобы стереть память» о нем и Романе Абрамовиче. Новую арену он принципиально не посещает.
Также Полежаев подтвердил, что именно личные отношения с Абрамовичем обеспечивали 70% финансирования «Авангарда» из личных средств олигарха. Говорит, что они дружили, советовались по управлению Чукоткой и даже по трансферам «Челси» (единственный раз он отсоветовал покупать Шевченко).
О нынешнем «Авангарде» он заявил, что клуб стал для него «чужим» сразу после его ухода с поста губернатора в 2012 году. Считает его «шоу», а не клубом, поскольку он потерял связь с регионом и состоит из «наемников». Неожиданно Полежаев признался, что не любит Омск за его «раболепие» и «местечковость», которые он противопоставляет «интернациональной и свободолюбивой» Караганде, где работал 22 года до переезда в Омск.