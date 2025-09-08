Леонид Полежаев дал откровенное интервью, в котором высказался об Омске

О нынешнем «Авангарде» он заявил, что клуб стал для него «чужим» сразу после его ухода с поста губернатора в 2012 году. Считает его «шоу», а не клубом, поскольку он потерял связь с регионом и состоит из «наемников». Неожиданно Полежаев признался, что не любит Омск за его «раболепие» и «местечковость», которые он противопоставляет «интернациональной и свободолюбивой» Караганде, где работал 22 года до переезда в Омск.